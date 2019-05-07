Fenerbahçe için flaş iddia! Görüşüyorlar

Sezon sonu yaklaştıkça transferde hareketlilik yaşanmaya başladı. Fenerbahçe ile ilgili Komşu'dan çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Bulgar medyası, Fenerbahçe'nin Botev Plovdiv forması giyen Todor Nedelev ile ilgilendiğini duyurdu. Nedelev sol kanatta oynuyor.

HENÜZ 21 YAŞINDA

Yunanistan basını ise Fortuna Sittard'da oynayan 21 yaşındaki Yunan kanat oyuncusu Lazaros Lamprou'nun Fenerbahçe'nin takibinde olduğunu yazdı.

28 GOLE KATKI VERDİ

26 yaşındaki Todor Nedelev, bu sezon 32 maçta 15 gol atarken 13 de asist yaptı.

42 KEZ MİLLİ OLDU

Nikola ​Kalinic 42 kez Hırvatistan Milli Takım formasını giydi. 31 yaşındaki golcü, 42 maçta 15 kez fileleri havalandırmayı başardı.