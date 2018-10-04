Fenerbahçe için Sinisa Mihajlovic iddiası

Hem ligde hem de Avrupa'daki kâbus gibi geçen günleri Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırarak bitirmeyi planlayan Fenerbahçe'de hoca listesinin ilk sırasında sürpriz bir isim yer alıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sezon başında Sporting Lizbon ile anlaşan ancak Portekiz kulübünde yaşananlar nedeniyle 10 gün sonra görevden ayrılan Sırp çalıştırıcı Sinisa Mihajlovic ile görüşmeler başladı. 49 yaşındaki hocayla görüşmeleri Sportif Direktör Damien Comolli yapıyor.

İTALYA'DA DEVLERİ ÇALIŞTIRDI

Başkan Ali Koç, çalıştığı her kulüpte futbolcuları üst seviyeye taşımasıyla tanınan Mihajlovic'i takımın başına getirmek istiyor. Comolli, şu anda boşta olan Sırp teknik adamı ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Genellikle çalıştırdığı takımlarda 4-3-3 sistemini tercih eden 49'luk hoca için kesenin ağzı açıldı. Girişimler, milli arada daha da hızlanacak. Mihajlovic, Fiorentina, Milan ve Torino gibi İtalyan devlerini çalıştırmıştı.