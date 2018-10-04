Fenerbahçe için Sinisa Mihajlovic iddiası

Fenerbahçe'de teknik direktör Philip Cocu'nun koltuğu sallanırken gündeme bir iddia daha geldi. Fenerbahçeli yöneticilerin Sinisa Mihajlovic ile görüşmelere başladıkları öne sürüldü. Ama Fenerbahçe resmi sitesinde iddiları yalanladı.

04 Ekim 2018, Perşembe 13:42
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Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama:

Bugün bazı basın organlarında, Fenerbahçemizin teknik direktörlüğüne Sinisa Mihajlovic’in getirilmek istendiği ve bu sebeple görüşmeler yapıldığı iddiaları yer almaktadır. Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzden hiçbir yetkili, Mihajlovic ya da başka bir teknik direktörle bu yönde bir görüşme içine girmemiştir.

Teknik Direktörümüz Phillip Cocu görevinin başındayken kamuoyunu aldatıcı nitelikteki bu tarz haberler tarafımızca son derece rahatsızlıkla karşılanmaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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