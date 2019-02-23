Derbi öncesi Fenerbahçe idmanında sürpriz isim

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazartesi günü Beşiktaş'ın konuğu olacak Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı.

Daha sonra sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, U21 takımının da katılımıyla yapılan çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'de 3 numaralı forma ile dikkat çeken isim ise idmanın sürpriziydi. 3 numaralı formanın sahibinin gizemi ise bir süre sonra çözüldü. O ismin Ahmed Yassine Cherkaoui olduğu öğrenildi. Cherkaoui'nin Nabil Dirar'ın yakın akrabası olduğu öğrenildi.

Sarı-Lacivertli ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Frey'in istekli görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı. Kaleciler de yoğun idmandan nasibini alanlar arasındaydı.



