Fenerbahçe iki oyuncusuna veda ediyor! Görüşmeler gerçekleştirildi

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde gelenler kadar gidenler de olacak. Özellikle as takımda düşünülmemesine rağmen maddi külfet yaratan bazı isimleri göndermek öncelik sırasında ilk basamakta. Bu isimlerin başında da Luiz Gustavo ve Jose Sosa geliyor.
Fenerbahçe yönetimi iki oyuncuyla da görüştü ve ayrılık taleplerini iletti. Önceki gün tatilini yarı bırakarak kulübe gelmesi istenen Sosa, görüşmeye gelmişti. Yönetimin 35 yaşındaki oyuncunun vücuduna iyi bakmamasını gerekçe göstererek "Yaşam tarzından memnun değiliz" dediği öğrenilmişti. Sosa ise 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen ülkesine dönmeye sıcak bakıyor.
Estudiantes'te jübile yapma hayali olan Sosa, kulüpten gelen ayrılık mesajına olumlu yaklaştı. Ayrılırken para talep edip etmeyeceği henüz bilinmeyen Sosa için fesih görüşmeleri başlayacak. Ancak teknik direktörlük için Emre Belözoğlu kalırsa Sosa ile çalışmayı düşünüyor.
Luiz Gustavo ise Emre Belözoğlu geldikten sonra yedek kulübesine mahkum olmuştu. 3 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve takımın vazgeçilmezi olan Gustavo, bu sezon ilk kez kesik yedi ve bu değişiklik takıma olumlu yansıdı.
Bu durumu gören Fenerbahçe yönetimi ise 3.5 milyon euro maaşı olan Gustavo'nun kulübede oturmasını çok lüks bulunuyor. Yönetim, oyuncuyu göndermek istiyor. Brezilyalıya hem ülkesinden hem Fransa'dan hem de Almanya'dan talipler var.
Her iki futbolcu da 34 maçta oynadı. Sosa, 34 maçta 4 gol 3 asist yaparken, yüzde 84 pas isabeti, 40 şut pası, 35 top kapma ve 40 pas arasıyla göze çarptı. Gustavo da yine 34 karşılaşmada 1 gol 1 asistle oynarken, yüzde 91 pas isabeti, 15 şut pası, 30 top kapma ve 48 pas arasıyla mücadele etti.