Fenerbahçe iki oyuncusuna veda ediyor! Görüşmeler gerçekleştirildi

Bu durumu gören Fenerbahçe yönetimi ise 3.5 milyon euro maaşı olan Gustavo'nun kulübede oturmasını çok lüks bulunuyor. Yönetim, oyuncuyu göndermek istiyor. Brezilyalıya hem ülkesinden hem Fransa'dan hem de Almanya'dan talipler var.