Fenerbahçe ile yolları ayrılacak isimler belli oldu

Son yılların en çekişmeli sezonunun yaşandığı Süper Lig'de 51 puan ve averajla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde Szalai, Mesut Özil, Bright Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci'yi renklerine katmıştı. Bu sezon toplam 22 transfere imza atarak adeta kadrosunu sil baştan yapan sarı-lacivertli takımda sezon sonunda ayrılacak isimler netleşmeye başladı...

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir maçında yediği hatalı gollerle tepki çeken kaleci Harun Tekin'in takımdan gidecek ilk isim olduğu öğrenildi.

Belçika basınının iddiasına göre; bu sezon büyük beklentilerle kadroya katılan Mbwana Samatta da takımdan ayrılacak.

SAMATTA'NIN ADRESİ BELLİ

Haberde Samatta'nın Fenerbahçe'ye oynamak için geldiği ancak yeterince süre alamadığı kaydedildi. Buna gerekçe olaraksa; yıldız futbolcunun teknik direktör Erol Bulut'un taktik anlayışına uymaması gösterildi.

Club Brugge daha önce de Belçika’da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu çok istiyor. Devre arası kadrosunu Bas Dost gibi bir pivot santrforla takviye eden Brugge, Samatta’yı da yeni sezon için renklerine bağlama amacında.

Tanzanyalı forvet, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 lig maçında 4 gol atarak umut edilenin çok uzağında bir performans sergiledi. Sarı-lacivertlilerin geniş hücum rotasyonunda zaman zaman ilk 11 dışında kalan Samatta, formasını Thiam ve Valencia gibi isimlere kaptırdı. Fenerbahçe, Premier Lig tecrübesi bulunan Mbwane Samatta’yı sezon başında Aston Villa'dan 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Ajansspor



