Futbol Fenerbahçe ile yolları ayrılan Erol Bulut'a Avrupa'dan talip

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Erol Bulut'a Avrupa'dan talip

Futbol

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Erol Bulut'a Avrupa'dan talip

Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından adı Gaziantep FK ile anılan Erol Bulut'a talip Avrupa'dan çıktı.

11 Mayıs 2021, Salı 13:43 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde ismi Gaziantep FK ve AEK ile anılan Bulut için Yunanistan basını yeni bir iddia ortaya attı. Buna göre Bulut, teknik direktör adayı olarak Panathinaikos'a önerildi.

Haberde genç teknik adamın, Tzavellas, Bakasetas ve Siopis gibi oyuncularla Alanyaspor'da iyi işler çıkardığına ve Yunan futbolcuların performanslarını da yükselttiğine vurgu yapıldı.

Fenerbahçe'ye Pelkas transferini sağlayan isim olan Erol Bulut, futbolculuk kariyerinde Yunanistan'da birçok takımın formasını giymişti. Erol Bulut, Komşu'da Panionios, Olympiacos, Olympiacos Volos, OFI Crete ve Veria formalarını terletti.


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