TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, İrfan Can'ın 2 maçlık cezasının indirilmesi için Tahkim Kurulu'na başvuru yapacak.

İrfan Can, 44. maddeden, yani saldırıdan ötürü PFDK'ya sevk edilmiş ve 5 ila 10 maç arası ceza alacağı öngörülmüştü.

İrfan'ın tahrik nedeniyle 2 maç ceza aldığı tahmin ediliyor.



