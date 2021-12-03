Futbol Fenerbahçe İrfan Can'ın cezasında indirim isteyecek

Fenerbahçe İrfan Can'ın cezasında indirim isteyecek

Futbol

Fenerbahçe İrfan Can'ın cezasında indirim isteyecek

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Göztepe maçında Atakan Çankaya ile yaşadığı kavganın ardından 2 maç ceza almıştı. Fenerbahçe bu cezaya itiraz edecek.

03 Aralık 2021, Cuma 16:25 Son Güncelleme:
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TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, İrfan Can'ın 2 maçlık cezasının indirilmesi için Tahkim Kurulu'na başvuru yapacak.

İrfan Can, 44. maddeden, yani saldırıdan ötürü PFDK'ya sevk edilmiş ve 5 ila 10 maç arası ceza alacağı öngörülmüştü.

İrfan'ın tahrik nedeniyle 2 maç ceza aldığı tahmin ediliyor.


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