Fenerbahçe İrfan Can'ın cezasında indirim isteyecek
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Göztepe maçında Atakan Çankaya ile yaşadığı kavganın ardından 2 maç ceza almıştı. Fenerbahçe bu cezaya itiraz edecek.
03 Aralık 2021, Cuma 16:25 Son Güncelleme:
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TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, İrfan Can'ın 2 maçlık cezasının indirilmesi için Tahkim Kurulu'na başvuru yapacak.
İrfan Can, 44. maddeden, yani saldırıdan ötürü PFDK'ya sevk edilmiş ve 5 ila 10 maç arası ceza alacağı öngörülmüştü.
İrfan'ın tahrik nedeniyle 2 maç ceza aldığı tahmin ediliyor.
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