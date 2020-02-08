Fenerbahçe Kadıköy'de buz kesti
Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
08 Şubat 2020, Cumartesi 22:43 Son Güncelleme:
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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada ceza sahası içinde Siopis’in Rodrigues’e yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.
53. dakikada Max Kruse’un kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-1
59. dakikada Jailson’un Djalma Campos’a ceza sahası içi sol çaprazında yaptığı müdahaleye hakem Ümit Öztürk penaltı kararını verdi.
61. dakikada Cisse’nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu kaleci Altay kontrol etti. 7
8. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Morafana’da kaldı.
İHA