Futbol Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kuruldu ve ilk teknik direktör Nihan Su oldu

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kuruldu ve ilk teknik direktör Nihan Su oldu

Futbol

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kuruldu ve ilk teknik direktör Nihan Su oldu

Fenerbahçe, Türkiye'de kadın futbol takımı kuran kulüpler arasında katıldı. Böylece 4 büyüklerin tamamının kadın futbol takımları olmuş oldu. Sarı lacivertlilerin ilk teknik direktörü Nihan Su oldu. Takım menajeri ise Jessica Çarmıklı olarak açıklandı 35 yaşındaki Çarmıklı, futbolu Beşiktaş'ta bırakmıştı.

10 Eylül 2021, Cuma 17:08 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı oldu. Teknik direktörlüğe ise Nihan Su getirildi. Menajer Çarmıklı, "Fenerbahçe’nin gerçekten çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ülkenin bütün geneli için bunu söylüyorum. Ve inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe Kadın Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarışacak" dedi.


Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın idmanlarını Dereağzı’nda yapacağı, maçlarını nerede oynayacağının da yakın süre içinde belirleneceği açıklandı.

Takımdaki görev dağılımları şöyle:

Takım Menajeri

Jessica Lynne Çarmıklı   

Teknik Direktör

Nihan Su

Yardımcı Antrenörler

Serhat Deniz, Yeliz Demir

Kaleci Antrenörü

Tayfun Özdemir

Atletik Performansı Antrenörü

Samet Kösemen

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