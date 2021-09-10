Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı oldu. Teknik direktörlüğe ise Nihan Su getirildi. Menajer Çarmıklı, "Fenerbahçe’nin gerçekten çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ülkenin bütün geneli için bunu söylüyorum. Ve inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe Kadın Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarışacak" dedi.





Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın idmanlarını Dereağzı’nda yapacağı, maçlarını nerede oynayacağının da yakın süre içinde belirleneceği açıklandı.

Takımdaki görev dağılımları şöyle:

Takım Menajeri

Jessica Lynne Çarmıklı

Teknik Direktör

Nihan Su

Yardımcı Antrenörler

Serhat Deniz, Yeliz Demir

Kaleci Antrenörü

Tayfun Özdemir

Atletik Performansı Antrenörü

Samet Kösemen