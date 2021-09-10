Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kuruldu ve ilk teknik direktör Nihan Su oldu
Fenerbahçe, Türkiye'de kadın futbol takımı kuran kulüpler arasında katıldı. Böylece 4 büyüklerin tamamının kadın futbol takımları olmuş oldu. Sarı lacivertlilerin ilk teknik direktörü Nihan Su oldu. Takım menajeri ise Jessica Çarmıklı olarak açıklandı 35 yaşındaki Çarmıklı, futbolu Beşiktaş'ta bırakmıştı.
10 Eylül 2021, Cuma 17:08 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı oldu. Teknik direktörlüğe ise Nihan Su getirildi. Menajer Çarmıklı, "Fenerbahçe’nin gerçekten çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ülkenin bütün geneli için bunu söylüyorum. Ve inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe Kadın Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarışacak" dedi.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın idmanlarını Dereağzı’nda yapacağı, maçlarını nerede oynayacağının da yakın süre içinde belirleneceği açıklandı.
Takımdaki görev dağılımları şöyle:
Takım Menajeri
Jessica Lynne Çarmıklı
Teknik Direktör
Nihan Su
Yardımcı Antrenörler
Serhat Deniz, Yeliz Demir
Kaleci Antrenörü
Tayfun Özdemir
Atletik Performansı Antrenörü
Samet Kösemen
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