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Fenerbahçe Akhisar'dan İstanbul’a otobüsle döndü!

Akhisar karşılaşmasında 3-0 mağlubiyet alan Fenerbahçe kafilesi takım otobüsüyle İstanbul’a geldi.Gelen kafile bir grup taraftarca protesto edildi, Ersun Yanal lehine sloganlar atıldı

10 Aralık 2018, Pazartesi 02:29 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Akhisar'dan İstanbul’a otobüsle döndü!

Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Akhisarspor’a 3-0 mağlup olan ve haftayı küme düşme potasında kapatan Fenerbahçe kafilesi, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde protesto edildi.

İSTANBUL'A OTOBÜSLE DÖNDÜLER

Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç’un talimatıyla uçak yerine otobüsle İstanbul’a dönen sarı lacivertli kafile, saat 02.00’de Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne geldi.

ERSUN YANAL TEZAHÜRATLARI

Yaklaşık 30 sarı lacivertli taraftar, tesislere gelerek oyunculara, teknik heyete ve başkan Ali Koç’a tepki gösterdi. "Bu taraftar bunları hiç hak etmiyor" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, Sportif Direktör Damien Comolli’yi istifaya davet ederken, Ersun Yanal’ın yeniden göreve getirilmesini istedi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Manisa’dan İstanbul’a gelen Fenerbahçe kafilesi, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde de spor şubeden gelen polislerin güvenlik önlemleri altında tesislere giriş yaptı. Kafilede Sportif Direktör Damien Comolli ile Teknik Sorumlu Erwin Koeman da yer aldı.

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İSTANBUL (AA)-DHA

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