Futbol Fenerbahçe, Karagümrük'ü 2 golle mağlup etti

Fenerbahçe, Karagümrük'ü 2 golle mağlup etti

Futbol

Fenerbahçe, Karagümrük'ü 2 golle mağlup etti

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

13 Şubat 2021, Cumartesi 20:58 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'nin gollerini 19. dakikada Thiam ve 53. dakikada Valencia kaydetti. Karagümrük'ün golünü ise 67. dakikada Borini attı.

VAR iptal etti

75. dakikada Fatih Karagümrük'ün Andrea Bertolacci ile bulduğu gol ofsayt gerekçisiyle iptal edildi.

Fenerbahçe 51 puanla zirvede yer aldı. Karagümrük ise 37 puanla 8. sırada kaldı.

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