İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Sky Italia'nın dünyaca ünlü spor gazetecisi Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Francesco Farioli ile görüşeceğini yazdı.

Habere göre Farioli'nin sözleşmesindeki çıkış maddesini konuşmak için başkanlar önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştirecek.

Fatih Karagümrük şu anda 12 maçta 19 puanla Süper Lig'de 8. sırada bulunuyor.