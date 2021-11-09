Futbol Fenerbahçe Karagümrük'ün hocası Farioli ile görüşecek

Fenerbahçe Karagümrük'ün hocası Farioli ile görüşecek

Futbol

Fenerbahçe Karagümrük'ün hocası Farioli ile görüşecek

Fenerbahçe Vitor Pereira ile ilgili olumsuz bir karar henüz vermedi. Galatasaray derbisine Pereira ile çıkması beklenen Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

09 Kasım 2021, Salı 13:58 Son Güncelleme:
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İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Sky Italia'nın dünyaca ünlü spor gazetecisi Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Francesco Farioli ile görüşeceğini yazdı.

Habere göre Farioli'nin sözleşmesindeki çıkış maddesini konuşmak için başkanlar önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştirecek.

Fatih Karagümrük şu anda 12 maçta 19 puanla Süper Lig'de 8. sırada bulunuyor.

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