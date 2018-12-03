Fenerbahçe - Kasımpaşa: 2-2

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa’yla 2-2 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Kasımpaşa, 22. dakikada Mbaye Diagne’nin golüyle öne geçti. Rakip kalede baskısını artıran Fenerbahçe, beraberlik golünü 44. dakikada Roman Neustaedter’le buldu. Sarı-lacivertliler, 45 3. dakikada Özgür Çek’in kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda Kasımpaşa, Diagne ile 54. dakikada beraberliği sağlayan golü attı ve maç 2-2 sona erdi. Son iki maçında 5, geride kalan 14 haftada da 28 puan kaybeden Fenerbahçe, haftayı 14 puanla küme düşme hattının bir basamak yukarısında 15. sırada bitirdi.

HARUN TEKİN YİNE PENALTI KURTARDI

Fenerbahçe’nin kalecisi Harun Tekin, Kasımpaşa maçında da penaltı kurtarışlarına devam etti. Geçen hafta Trabzonspor deplasmanında bir penaltı vuruşu kurtaran Harun, bu maçta da beyaz noktadan geçit vermedi. Harun, 8. dakikada Diagne’nin penaltısını kurtarmayı başardı.

VALBUENA DEVAM EDEMEDİ

Valbuena devam edemedi Fenerbahçe’de Fransız futbolcu Mathieu Valbeuna, sakatlanarak maça devam edemedi. Sağ ayağını tutarak kendini yere bırakan Valbuena, 66. dakikada oyundan çıktı. Fransız futbolcunun yerine Michael Frey oyuna girdi.

Fenerbahçe'nin 11'i: Harun, İsla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif, Barış, Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani

Kasımpaşa'nın Fenerbahçe 11'i: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Popov, Pavelka, Sadiku, Tarkan, Trezeguet, Eduok, Diagne

MEHMET EKİCİ KADRODA

Spor Toto Süper Lig’in 4’üncü haftasındaki Kayserispor maçında 11’de görev alan Mehmet Ekici, Kasımpaşa maçı ile yeniden kendisine 11’de yer buldu. Ekici’ye teknik sorumlu Koeman tarafından 10 hafta sonra 11’de şans verildi.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ UNUTULMADI

Fenerbahçeli futbolcular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü unutmadı. Sarı lacivertliler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Kasımpaşa maçı öncesinde ısınmaya "Kalpler Engel Tanımaz" yazılı pankart ile çıktı. Öte yandan Fenerbahçeli görme engelli taraftar Ahmet Özat, sarı lacivertli futbolcuların anonsunu yaptı. Özat’ın anonsuna Fenerbahçeli taraftarlar coşku ile karşılık verdi.

MUSTAFA DENİZLİ’DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe’nin konuğu olan Kasımpaşa’da teknik direktör Mustafa Denizli, geçen hafta 3-0’lık galibiyetle tamamlanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda bir değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam geçen hafta kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakan Sadiku’yu bu maçta 11’de görevlendirdi. Geçen hafta Sadiku’nun yerine görev alan Josue Sa ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Öte yandan karşılaşma öncesinde Kasımpaşalı futbolcular ve teknik heyet bir araya gelerek kenetlendi.



