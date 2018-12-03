Fenerbahçeli ve Kasımpaşalı taraftarlar "Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?" sorusunu soruyor. Geçen hafta Tarbszonspor mücadelesinden 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Sarı Kanarya seyircisi önünde güçlü Kasımpaşa'yı eli boş göndermenin peşinde... Puan durumunda 2. sırada yer alan Kasımpaşa ise liderle puan farkını 2'ye indirmenin planını yapıyor.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe - Kasımpaşa muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Harun, Şener (İsla), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Eljif, Barış, Slimani (Benzia), Valbuena, Frey

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Ben Yo ussef, Veysel, Özgür (Veigneau), Sadiku, Pavelka, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne

FENERBAHÇE'DE YARA SARMA ZAMANI

Sarı-Lacivertliler için Alanya galibiyetiyle gelen bahar havası, Trabzon’daki 2-1’lik yenilgiyle son buldu. Hafta içerisinde Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe buna rağmen gruptan çıkmayı garantiledi. Koeman ve öğrencileri şimdi Kasımpaşa’yı devirerek ligde yara sarmak istiyor.

KOEMAN: BU GEMİ BATMAYACAK

Hollandalı teknik adam, dünkü son antrenmanın ardından öğrencilerine motivasyon konuşması yaptı. Erwin Koeman, “Hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi batmayacak! El ele verip, bu zorlu günleri aşacağız. Gemimizi sağ salim limana yanaştıracağız” ifadelerini kullandı. Koeman, Trabzon maçında kabus yaşadıklarını hatırlatarak, “Taraftarımız önünde bunu geride bırakıp, güzel bir galibiyet alacağımıza inancım tam. Size güveniyorum” diye konuştu.

DENİZLİ: FELSEFEMİZ DEĞİŞMEYECEK

Kasımpaşa’nın tecrübeli teknik adamı, şampiyonluk yaşadığı eski takımı Fenerbahçe karşısına iddialı çıkıyor. Mustafa Denizli, “Takımımın şu anki temposu ve futbolundan memnunum. Zirve yarışının içinde olduğumuz için mutluyum. Fenerbahçe karşısında ilk düşüncemiz, kendi futbolumuzu sahaya yansıtmak olacak. Golü düşünen oyun felsefemizi değiştirmeyeceğiz. Kadıköy’e kazanmak için gideceğiz” dedi.