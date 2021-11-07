Fenerbahçe- Kayserispor maç özeti ve sonucu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 berabere sona erdi.
07 Kasım 2021, Pazar 20:50 Son Güncelleme:
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Maç sonucu: Fenerbahçe 2 - Kayserispor 2
Karşılaşma sona erdi!
GOL Mesut Özil attı, Fenerbahçe beraberliği yakaladı! Penaltı vuruşunda topun başına geçen Mesut Özil, sol köşeye doğru vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-2.
90.dk: Maçın sonuna en az beş dakika ilave edildi.
88.dk: BİR ŞUT! Ceza sahası içi sol çaprazında topu önünde bulan Muhammed, vuruşunu yaptı top üstten auta gitti.
Fenerbahçe 1 - Kayserispor 2
85.dk: GOL Zajc attı, Fenerbahçe umutlandı! Ceza sahası yayı üzerinden sağ ayak içiyle vuruşunu yapan Zajc, sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
77.dk: DİREKTEN DÖNDÜ! Ceza sahası dışı sol çaprazndan kullanılan serbest vuruşta Berisha vuruşunu yaptı, top üst direkten geri döndü.
68.dk: Fenerbahçe'de İrfan Can oyundan çıktı Muhammed Gümüşkaya oyuna girdi.
Fenerbahçe 0 - Kayserispor 2
60.dk: GOL Gavranovic attı, Kayserispor farkı ikiye çıkardı! Emrah ceza sahası içi sağ çaprazından topu kale sahasıına çıkardı, o bölgede Gavranovic vuruşu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
Fenerbahçe'de Szalai oyundan çıktı Novak oyuna girdi.
Kadıköy'de ilk yarı sona erdi.
Fenerbahçe 0 - Kayserispor 1
38.dk:GOL Kolovetsios attı, Kayserispor öne geçti! Sağ kanattan kullanılan kornerde Emrah ortayı yaptı, Thiam'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu kale sahası içinde Kolovetsios tamamladı ve ağları havalandırdı: 0-1.
8.dk:Mert Hakan, topu sol kanattaki Ferdi'ye göndermek istedi fakat Ramazan araya girdi.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Sosa, Ferdi, Mert Hakan, Meyer, Novak, İrfancan, Berisha
KAYSERİSPOR: Lung, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, İlhan, Campanharo, Emrah, Kemen, Thiam, Gavranovic