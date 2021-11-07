Fenerbahçe- Kayserispor maç özeti ve sonucu

Maç sonucu: Fenerbahçe 2 - Kayserispor 2

Karşılaşma sona erdi!

GOL Mesut Özil attı, Fenerbahçe beraberliği yakaladı! Penaltı vuruşunda topun başına geçen Mesut Özil, sol köşeye doğru vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

90.dk: Maçın sonuna en az beş dakika ilave edildi.

88.dk: BİR ŞUT! Ceza sahası içi sol çaprazında topu önünde bulan Muhammed, vuruşunu yaptı top üstten auta gitti.

Fenerbahçe 1 - Kayserispor 2

85.dk: GOL Zajc attı, Fenerbahçe umutlandı! Ceza sahası yayı üzerinden sağ ayak içiyle vuruşunu yapan Zajc, sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

77.dk: DİREKTEN DÖNDÜ! Ceza sahası dışı sol çaprazndan kullanılan serbest vuruşta Berisha vuruşunu yaptı, top üst direkten geri döndü.

68.dk: Fenerbahçe'de İrfan Can oyundan çıktı Muhammed Gümüşkaya oyuna girdi.

Fenerbahçe 0 - Kayserispor 2

60.dk: GOL Gavranovic attı, Kayserispor farkı ikiye çıkardı! Emrah ceza sahası içi sağ çaprazından topu kale sahasıına çıkardı, o bölgede Gavranovic vuruşu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

Fenerbahçe'de Szalai oyundan çıktı Novak oyuna girdi.

Kadıköy'de ilk yarı sona erdi.

Fenerbahçe 0 - Kayserispor 1

38.dk:GOL Kolovetsios attı, Kayserispor öne geçti! Sağ kanattan kullanılan kornerde Emrah ortayı yaptı, Thiam'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu kale sahası içinde Kolovetsios tamamladı ve ağları havalandırdı: 0-1.

8.dk:Mert Hakan, topu sol kanattaki Ferdi'ye göndermek istedi fakat Ramazan araya girdi.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Sosa, Ferdi, Mert Hakan, Meyer, Novak, İrfancan, Berisha

KAYSERİSPOR: Lung, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, İlhan, Campanharo, Emrah, Kemen, Thiam, Gavranovic