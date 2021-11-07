Futbol Fenerbahçe- Kayserispor maç özeti ve sonucu

Fenerbahçe- Kayserispor maç özeti ve sonucu

Futbol

Fenerbahçe- Kayserispor maç özeti ve sonucu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 berabere sona erdi.

07 Kasım 2021, Pazar 20:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Maç sonucu: Fenerbahçe 2 - Kayserispor 2

Karşılaşma sona erdi!

GOL Mesut Özil attı, Fenerbahçe beraberliği yakaladı! Penaltı vuruşunda topun başına geçen Mesut Özil, sol köşeye doğru vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

90.dk: Maçın sonuna en az beş dakika ilave edildi.

88.dk: BİR ŞUT! Ceza sahası içi sol çaprazında topu önünde bulan Muhammed, vuruşunu yaptı top üstten auta gitti.

Fenerbahçe 1 - Kayserispor 2

85.dk: GOL Zajc attı, Fenerbahçe umutlandı! Ceza sahası yayı üzerinden sağ ayak içiyle vuruşunu yapan Zajc, sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

77.dk: DİREKTEN DÖNDÜ! Ceza sahası dışı sol çaprazndan kullanılan serbest vuruşta Berisha vuruşunu yaptı, top üst direkten geri döndü.

68.dk: Fenerbahçe'de İrfan Can oyundan çıktı Muhammed Gümüşkaya oyuna girdi.

Fenerbahçe 0 - Kayserispor 2

60.dk: GOL Gavranovic attı, Kayserispor farkı ikiye çıkardı! Emrah ceza sahası içi sağ çaprazından topu kale sahasıına çıkardı, o bölgede Gavranovic vuruşu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

Fenerbahçe'de Szalai oyundan çıktı Novak oyuna girdi.

Kadıköy'de ilk yarı sona erdi.

Fenerbahçe 0 - Kayserispor 1

38.dk:GOL Kolovetsios attı, Kayserispor öne geçti! Sağ kanattan kullanılan kornerde Emrah ortayı yaptı, Thiam'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu kale sahası içinde Kolovetsios tamamladı ve ağları havalandırdı: 0-1.

8.dk:Mert Hakan, topu sol kanattaki Ferdi'ye göndermek istedi fakat Ramazan araya girdi.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Sosa, Ferdi, Mert Hakan, Meyer, Novak, İrfancan, Berisha

KAYSERİSPOR: Lung, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, İlhan, Campanharo, Emrah, Kemen, Thiam, Gavranovic

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Eski MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, Galatasaray'ın maç tekrarı ihtimalini yorumladı