Futbol Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Futbol

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

08 Haziran 2020, Pazartesi 01:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ülker Stadı'nda sarı-lacivertlilerin kendi kadrosundan oluşturduğu takımlar, hazırlık maçı oynadı. Takım kadrolarının maç içinde karşılıklı olarak değişiklik gösterdiği maçı yöneticilerden Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.

Maçlarda 6 gol atılırken; Mevlüt Erdinç (2), Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk fileleri havalandıran oyuncular oldu.

AA


İlgili Haberler
Fenerbahçe'den Nihat Özdemir açıklamasıFenerbahçe seyircisiz tribünlere alışmak için hazırlık maçı yapacak


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Ronaldo ada satın aldı mı, Messi uzaylı mı?
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ganalı futbolcu Randy Juan Muller 72 gün boyunca havalimanında yaşadı