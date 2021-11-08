Futbol Fenerbahçe Kayserispor maçına direkler damga vurdu

Fenerbahçe Kayserispor maçına direkler damga vurdu

Futbol

Fenerbahçe Kayserispor maçına direkler damga vurdu

Fenerbahçe ile Kayserispor, Ülker Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı. Hareketli ve gollü geçen maçta ilginç bir istatistik gözlere çarptı. İki takımın 4 golünün yanında futbolcular toplam 5 kere de direğe nişanladı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 10:41 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kayserispor maçında 5 top direğe çarptı. Fenerbahçe'nin 4, Kayserispor'un 1 şutu ise direkleri dövdü.

Fenerbahçe'de kazanılan penaltıda İrfan Can Kahve direği geçemezken sırasıyla Serdar Dursun, Pelkas ve Berisha da direğe takıldı.

Direkler konusunda oldukça şanssız bir akşam geçiren Fenerbahçe, son saniyedeki penaltı golüyle 1 puana kurtarabildi.

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