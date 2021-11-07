Fenerbahçe - Kayserispor maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu.
07 Kasım 2021, Pazar 18:09 Son Güncelleme:
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Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. İlk 11'ler netleşti:
Fenerbahçe: Berke, Atilla, Kim Min-Jae, Tisserand, Ferdi, Nazım, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Meyer, Berisha
Kayserispor: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, Ramazan, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic