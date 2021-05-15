Futbol Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

Futbol

Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe bu skorun ardından ligi üçüncü tamamladı.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 20:37 Son Güncelleme:
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KAYSERİSPOR 1 - FENERBAHÇE 2

89.dk: GOL Enner Valencia penaltıda kalecinin soluna doğru yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1

85.dk: Fenerbahçe'de Ozan Tufan bir sakatlık yaşıyor.

47.dk: Fenerbahçe ikinci yarıya baskıyla başladı.

İLK YARI SONA ERDİ

KAYSERİSPOR 1 - 0 FENERBAHÇE

GOL: Pedro Henrique

13.dk: Kayserispor bu anlarda rakibinin baskısını kırmaya çalışıyor.

18.dk: Pedro Henrique bu sezon Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti.

23.dk: Oyunun kontrolü yeniden Fenerbahçe'ye geçti.

İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Paz, Attamah, Kolovetsios, Ramazan, Kvrzic, Muhar, Aziz Behich, Avramovski, Henrique, İlhan Parlak

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia

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