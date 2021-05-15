Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe bu skorun ardından ligi üçüncü tamamladı.
15 Mayıs 2021, Cumartesi 20:37 Son Güncelleme:
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KAYSERİSPOR 1 - FENERBAHÇE 2
89.dk: GOL Enner Valencia penaltıda kalecinin soluna doğru yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1
85.dk: Fenerbahçe'de Ozan Tufan bir sakatlık yaşıyor.
47.dk: Fenerbahçe ikinci yarıya baskıyla başladı.
İLK YARI SONA ERDİ
KAYSERİSPOR 1 - 0 FENERBAHÇE
GOL: Pedro Henrique
13.dk: Kayserispor bu anlarda rakibinin baskısını kırmaya çalışıyor.
18.dk: Pedro Henrique bu sezon Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti.
23.dk: Oyunun kontrolü yeniden Fenerbahçe'ye geçti.
İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan, Paz, Attamah, Kolovetsios, Ramazan, Kvrzic, Muhar, Aziz Behich, Avramovski, Henrique, İlhan Parlak
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia