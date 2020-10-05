Fenerbahçe, Kemal Ademi transferini açıkladı

Sarı- lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki santrforla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Transfer, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, oyuncunun gollerinin yer aldığı bir video ve "Hoş geldin Kemal Ademi" mesajıyla duyuruldu.

Fenerbahçe, 24 yaşındaki santrforla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

AA







