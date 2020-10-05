Futbol Fenerbahçe, Kemal Ademi transferini açıkladı

Fenerbahçe, Kemal Ademi transferini açıkladı

Futbol

Fenerbahçe, Kemal Ademi transferini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Basel'de forma giyen santrfor Kemal Ademi'yi transfer etti.

05 Ekim 2020, Pazartesi 19:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sarı- lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki santrforla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Transfer, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, oyuncunun gollerinin yer aldığı bir video ve "Hoş geldin Kemal Ademi" mesajıyla duyuruldu.

Fenerbahçe, 24 yaşındaki santrforla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

AA


İlgili Haberler
Kemal Ademi, Fenerbahçe'deFenerbahçe liderlik koltuğunda


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Arsenal'in maskotu Gunnersaurus ekonomik sebeplerden ötürü işten çıkarıldı