Fenerbahçe, Kenan Koçak ile görüşmelere başladı!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın geleceği belirsizliğini korurken sarı lacivertli yönetim alternatif hoca arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda çalışmalar yapan sarı lacivertliler, A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira konusunda yönetimin de umudu tamamen yok olurken teknik direktör çalışmaları hız kazandı. Yabancı hoca için Slaven Bilic ismi ön plana çıkarken sarı lacivertliler yerli aday ihtimalini de yok saymıyor.

Kenan Koçak'la ilk teması kuran Fenerbahçe, yerli teknik direktör kararı vermesi durumunda takımın başına bu ismi getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin ilk teması kurduğu iddia edilen Kenan Koçak'ın çalışmış olduğu son 3 takımdaki puan ortalamaları:

Hannover 96: 1.39

Sandhausen: 1.21

Waldh Mannheim: 1.63

İsminin Fenerbahçe ile anılmasının ardından Kenan Koçak, Twitter'da TT oldu.



