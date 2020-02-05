Fenerbahçe Kırklareli'den avantajla dönüyor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'u 3-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'a konuk oldu.
05 Şubat 2020, Çarşamba 17:27 Son Güncelleme:
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34. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı penaltı vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
43. dakikada ceza alanı dışında Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim Demir'den döndü. Dönen topu Rodrigues, müsait durumdaki Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Mevlüt, topu boş kaleye göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
52. dakikada Zajc'ın ara pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mevlüt Erdinç'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
57. dakikada sağdan Isla'nın yerden ortasında ceza alanı içinde Rodrigues'in vuruşunda, kaleci İbrahim Demir'in çeldiği top savunmada İbrahim Sürgülü'ye çarparak, ağlarla buluştu: 0-3.
65. dakikada sağdan Zajc'ın ortasında, ceza sahası içinde Mevlüt Erdinç boş pozisyonda topu filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
AA