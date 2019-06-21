Fenerbahçe Kolarov ile anlaştı! Tek engel bonservis...

Aleksander Kolarov, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Yıldız isim ile masaya oturan sarı-lacivertli ekip 2 yıllık anlaşma sağladı.

TEK PÜRÜZ BONSERVİSİ

Anlaşmanın önündeki tek pürüz ise Kolarov bonservisi. Roma, maliyeti sebebiyle Aleksander Kolarov'u elden çıkarmak istiyor. Bu nedenle İtalyan kulübü, yıldız ismi maliyetinin altında bir bonservis bedeline evet diyebilir. Kolarov'un menajeri Mirsad Türkcan, transferde bonservis konusunu halledeceğine dair Fenerbahçe'ye güvence verdi. Bunun üzerine Fenerbahçe, Türkcan'ı beklemeye geçti.

İNTER DE DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Aleksandar Kolarov konusunda Inter de devreye girdi. İtalyan ekibi yeni teknik direktör Antonio Conte'nin isteği doğrultusunda Roma'ya Kolarov için teklifte bulundu. Ancak Milano ekibi Sırp yıldız için herhangi bir bonservis ücreti ödemek istemedi. Inter, en azından oldukça az bir bonservis bedeliyle transferi bitirmek istediğini iletti. Ancak Roma'dan her iki teklife de veto geldi. Kolarov için bonservis konusunda bedava durumuna karşı olan Roma, oyuncunun Fenerbahçe ile görüşmesine izin verdi.

İtalyan medyasına yansıyan bir diğer iddia da ise Napoli'nin de Kolarov için harekete geçtiği ancak Kolarov transferinde takas formülü düşündüğü öne sürüldü. (Milliyet)