Fenerbahçe-Konyaspor maçında galibiyet yok!
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Atiker Konyaspor'u konuk etti
Atiker Konyaspor'un 55 dakika 10 kişi oynadığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Konuk takımda Adis Jahovic, Sadık Çiftpınar'a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Buna rağmen geri adım atmayan Konya ekibi, 36. dakikada Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole cevap 45+1'de Jailson'un golüyle geldi.
86'da Alper Potuk'un ağlara giden golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-lacivetliler 24 puanla, Konyaspor ise 34 puanla haftayı kapadı. Fenerbahçe Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ ÖZETİ
45+1.DK: GOL! Fenerbahçe 1-1 Atiker Konyaspor
Fenerbahçe 45+1'de Jailson'un golüyle eşitliği yakaladı.
36.DK: GOL! Fenerbahçe 0-1 Atiker Konyaspor
Atiker Konyaspor 36. dakikada Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti.
33.DK: Konyaspor'un hücum oyuuncusu Adis Jahovic, Sadık Çifpınar'a yaptığı faul sonrasında 'VAR' kontrolüyle kırmızı kart gördü.
29.DK: Skubic sarı kart gördü.
13.DK: Skrtel sarı kart gördü.
1.DK: Maç başladı
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Valbuena, Moses, Zajc, Slimani.
Atiker Konyaspor'un 11'i: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic.