Fenerbahçe-Konyaspor maçında galibiyet yok!

Atiker Konyaspor'un 55 dakika 10 kişi oynadığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Konuk takımda Adis Jahovic, Sadık Çiftpınar'a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Buna rağmen geri adım atmayan Konya ekibi, 36. dakikada Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole cevap 45+1'de Jailson'un golüyle geldi.

86'da Alper Potuk'un ağlara giden golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-lacivetliler 24 puanla, Konyaspor ise 34 puanla haftayı kapadı. Fenerbahçe Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ ÖZETİ

45+1.DK: GOL! Fenerbahçe 1-1 Atiker Konyaspor

Fenerbahçe 45+1'de Jailson'un golüyle eşitliği yakaladı.

36.DK: GOL! Fenerbahçe 0-1 Atiker Konyaspor

Atiker Konyaspor 36. dakikada Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti.

33.DK: Konyaspor'un hücum oyuuncusu Adis Jahovic, Sadık Çifpınar'a yaptığı faul sonrasında 'VAR' kontrolüyle kırmızı kart gördü.

29.DK: Skubic sarı kart gördü.

13.DK: Skrtel sarı kart gördü.

1.DK: Maç başladı

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Valbuena, Moses, Zajc, Slimani.

Atiker Konyaspor'un 11'i: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic.