Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe bu hafta Konyaspor'u konuk ediyor. 5 galibiyet 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alıp 14. sırada yer alan Sarı Kanarya, kendi sahasında mağlubiyet veya beraberlik almak istemiyor. AvrUpa Ligi'nde Zenit'i 1-0 mağlup ederek hem avantaj hem de moral bulan Sarı-Lacivertli kulüp şimdi eski hocası Aykut Kocaman'ın başında bulunduğu Konyaspor'u güzel bir skorla geçmek istiyor. Konyaspor'un ise 3 puan aldığı takdirde 3. sıraya yükselme şansı bulunuyor.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Konyaspor maçı 16 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydunus yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

YANAL KOLLARI SIVADI

Fenerbahçe yarın, Aykut Kocaman ile müthiş bir çıkış yakalayan Konyaspor’u ağırlayacak. Yaşanacak puan kaybı, ligde yeniden krize girilmesine neden olabilir. Bunun bilincinde olan Ersun Yanal, öğrencilerini zorlu mücadeleye en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor. Sarı- Lacivertliler için puan kaybetmemenin yanı sıra oyuncu kaybetmemek de önemli. Son dönemde sakatlık ve cezalılardan çok çeken Fenerbahçe, bir sonraki hafta Beşiktaş karşısına çıkacak!

Ayew, Eljif, Neustadter ve İsmail ceza sınırında. Kart görürlerse derbide oynayamayacaklar.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Ersun Yanal ve öğrencileri, hafta içerisindeki Zenit rövanşının ardından ligde derbiye çıkacaklar. Beşiktaş maçını kazanmak, 3 puanın yanı sıra ezeli rakibi mağlup etmenin moralini de verecek. Yönetim de Konya ve Beşiktaş mücadelelerinin ne kadar önemli olduğunun farkında. Bu nedenle bugün takıma, iki karşılaşmanın kazanılması halinde yüklü miktarda prim verileceğinin açıklanması bekleniyor.