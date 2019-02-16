Süper Toto Süper Lig’in 22. Haftasında Fenerbahçe kendi evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Taraftarlar, Fenerbahçe – Konyaspor maçı ile ilgili son durumu merak ediyor. Taraftarlar sıklıkla Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını aratıyor. İşte detaylar…

5 galibiyet 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alıp 14. sırada yer alan Sarı Kanarya, kendi sahasında mağlubiyet veya beraberlik almak istemiyor. Avrupa Ligi'nde Zenit'i 1-0 mağlup ederek hem avantaj hem de moral bulan Sarı-Lacivertli kulüp şimdi eski hocası Aykut Kocaman'ın başında bulunduğu Konyaspor'u güzel bir skorla geçmek istiyor. Konyaspor'un ise 3 puan aldığı takdirde 3. sıraya yükselme şansı bulunuyor.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Konyaspor maçı bugün saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydunus yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

YANAL KOLLARI SIVADI

Fenerbahçe bu akşam, Aykut Kocaman ile müthiş bir çıkış yakalayan Konyaspor’u ağırlayacak. Yaşanacak puan kaybı, ligde yeniden krize girilmesine neden olabilir. Bunun bilincinde olan Ersun Yanal, öğrencilerini zorlu mücadeleye en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor. Sarı- Lacivertliler için puan kaybetmemenin yanı sıra oyuncu kaybetmemek de önemli. Son dönemde sakatlık ve cezalılardan çok çeken Fenerbahçe, bir sonraki hafta Beşiktaş karşısına çıkacak! Ayew, Eljif, Neustadter ve İsmail ceza sınırında. Kart görürlerse derbide oynayamayacaklar.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Ersun Yanal ve öğrencileri, hafta içerisindeki Zenit rövanşının ardından ligde derbiye çıkacaklar. Beşiktaş maçını kazanmak, 3 puanın yanı sıra ezeli rakibi mağlup etmenin moralini de verecek. Yönetim de Konya ve Beşiktaş mücadelelerinin ne kadar önemli olduğunun farkında. Bu nedenle bugün takıma, iki karşılaşmanın kazanılması halinde yüklü miktarda prim verileceğinin açıklanması bekleniyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 14. sırada giriyor.

Süper Lig'de son 6 maçında yenilgi yüzü görmeyen teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor ise 33 puanla 6. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor karşısına 4 eksik futbolcuyla çıkacak. Ligde Kayserispor karşısında ilk 11'de forma giyen Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Roberto Soldado, Konya mücadelesinde kadroda yer almayacak.

Karşılaşma öncesi Soldado ve Tolgay kırmızı kart, Isla ise sarı kart cezalısı durumunda bulunurken, Mehmet Ekici sakatlığı sebebiyle takımıyla olamayacak.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe; Harun, Şener - Sadık- Skrtel - Hasan Ali, M.Topal, Jailson, Elmas, Valbuena, Moses, Slimani

Sakat: Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici

Cezalı: Soldado, Isla, Tolgay

Konyaspor; Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Fofana, Milisovic, Jahovic, Yatabare

Sakat: Ömer Ali Şahiner, Jonsson, Hurtado, Diagne