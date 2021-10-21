Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıkları bulunuyor. Sakatlar haricinde Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'un isimleri ise UEFA'ya bildirilmemişti.

Bu 5 isim maç kadrosunda bulunmuyor.

Puana ihtiyaçları var

Fenerbahçe oynadığı 2 maçta 1 puan, Antwerp ise 2 maçta 0 puanla yoluna devam ediyor.

Belçika ekibinde ise Nainggolan, Buta ve Miyoshi sakat.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe : Altay ,Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Nazım, Sosa, Gustavo, Novak, Mesut, Pelkas, Berisha