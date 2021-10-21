Futbol Fenerbahçe kötü gidişten galibiyetle çıkmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe kötü gidişten galibiyetle çıkmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler...

Futbol

Fenerbahçe kötü gidişten galibiyetle çıkmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Royal Antwerp ile karşılaşacak. Belçika ekibini Şükrü Saraçoğlu'nda ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kötü etkilerinden kurtulmak isteniyor. İki takımın da grupta henüz galibiyeti yok. İşte maçla ilgili bilgiler ve muhtemel 11'ler.

21 Ekim 2021, Perşembe 14:28 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıkları bulunuyor. Sakatlar haricinde Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'un isimleri ise UEFA'ya bildirilmemişti.

Bu 5 isim maç kadrosunda bulunmuyor.

Puana ihtiyaçları var

Fenerbahçe oynadığı 2 maçta 1 puan, Antwerp ise 2 maçta 0 puanla yoluna devam ediyor.

Belçika ekibinde ise Nainggolan, Buta ve Miyoshi sakat.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay ,Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Nazım, Sosa, Gustavo, Novak, Mesut, Pelkas, Berisha

Antwerp: Butez, De Laet, Engels, Almeida, Bataille, Verstraete, Yusuf Alhassan, Fischer, Benson, Frey, Samatta

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