Kafileyi taşıyan özel uçakla Kayseri Havalimanı'na inen sarı-lacivertliler burada taraftarların ilgisi ve sevgi gösterileri ile karşılandı. Takım otobüsüne binene kadar devam eden sevgi gösterilerinin ardından Fenerbahçe kafilesi, takım otobüsüne binerek, konaklayacakları otele doğru hareket etti. HES Kablo Kayserispor Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma 14 Ocak Salı akşamı saat 20.30'da başlayacak.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)