Fenerbahçe, kupa maçında İstanbulspor’u farklı yendi

13’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tolgay Arslan’ın sert şutunu kaleci Alperen kornere çeldi. 15’inci dakikada Ferdi’nin sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Deniz’in kafa vuruşunda top kale direğine çarparak ağlarla buluştu: 1-0. 16’ncı dakikada Welligton’dan topu kazanan Ferdi, Vedat ile paslaşarak ceza sahası içine girdi ve boş kalede meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. 49’uncu dakikada Ferdi ile Zajc’ın duvar pasında topu kaleci Alperen çeldi. Dönen topla buluşan Zajc’ın vuruşunda rakibe çarpan top kornere çıktı. 49’uncu dakikada Deniz’in kullandığı korner atışında savunmadan seken topla buluşan Jailson’un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

59’uncu dakikada Ferdi’nin pası ile buluşan Deniz’in vuruşunda kaleci Alperen topu kornere çeldi.

71’inci dakikada Deniz Türüç’ün ara pası ile topla buluşan Vedat’ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

86’ncı dakikada Muhammed’in ceza sahası için solundan sert vuruşunda topu kaleci Harun kornere çeldi.

88’inci dakikada Moses’in pası ile buluşan Muhammed rakiplerini geçerek topu Zajc’a aktardı. Zajc’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.

Mücadele 4-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile son buldu.

Adil Rami, 34 gün sonra sahaya çıktı

Fenerbahçe’ye sezon başında dahil olan Adil Rami, 34 gün sonra sarı lacivertli forma ile sahaya çıktı.

Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep karşısında 45 dakika forma giyen Adil Rami, sonrasındaki maçlarda şans bulamamıştı. Yaşadığı sakatlık sebebiyle de takımdan ayrı kalan Fransız futbolcu, en son ZTK 4’üncü Tur’da oynanan Tarsus İdmanyurdu maçında 61 dakika görev almıştı. Adil Rami, Ersun Yanal’ın İstanbulspor maçında görev vermesi ile 34 gün sonra sarı lacivertli forma ile sahaya çıktı.

Tribünler boş kaldı

Fenerbahçe’nin cezası sebebiyle İstanbulspor maçında tribünler boş kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5’inci tur 1’inci maçında Fenerbahçe, İstanbulspor’u Ülker Stadyumu’nda konuk etti. ZTK’da 2017-2018 sezonu yarı finalinde Beşiktaş ile oynanan maçta yaşanan saha olayları sebebiyle PFDK'dan 3 maç seyircisiz oynama cezası alan Fenerbahçe, İstanbulspor karşılaşmasıyla bu cezayı tamamlamış oldu.

Öte yandan 30’a yakın İstanbulspor taraftarı mücadeleyi tribünden takip etti.

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

FENERBAHÇE: Harun - Isla (Dk. 81 Muhammed), Sadık, Rami, Dirar, Tolgay, Jailson, Ferdi, Zajc, Deniz (Dk. 78 Moses), Vedat Muriç (Dk. 73 Tolga Ciğerci)

İSTANBULSPOR: Alperen, Wellington, Atchom, Ali Aytemur (Dk. 59 Muhammed Enes), Eslem (Dk. 74 Muhsin), Onur, Aldin Cajic, Duhan, Oğuzhan, Allahyar (Dk. 46 Oğuzhan), Papa Diouf

GOLLER: Dk. 15 Deniz, Dk. 16 Ferdi, Dk. 71 Vedat, Dk. 88 Zajc (Fenerbahçe)