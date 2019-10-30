Fenerbahçe kupada bir üst tura yükseldi

Fenerbahçe kupada bir üst tura yükseldi Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur maçında Fenerbahçe, deplasmanda Tarsus İdman Yurdu’nu 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi