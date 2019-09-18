  • Haberler
  • Futbol
  • Fenerbahçe kural hatası itirazını resmileştirdi

Fenerbahçe kural hatası itirazını resmileştirdi

Fenerbahçe, Alanyaspor maçında kural hatası yaşandığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) itiraz başvurusunda bulundu. TFF, kural hatası iddasını değerlendirecek.

18 Eylül 2019, Çarşamba 13:26
A A
Fenerbahçe kural hatası itirazını resmileştirdi

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Fenerbahçe’nin Alanyaspor’a 3-1 mağlup olduğu maçın yankıları sürüyor.

Fenerbahçe yönetimi maç içerisindekural hatası yaşandığını ileri sürdü ve konuyla ilgili gerekli çalışmalarını sonlandırdı.

Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerini de dosyaya katarak gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli huhuki işlemleri de tamamlayarak TFF’ye itiraz başvurusu yaptı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...