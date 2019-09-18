Fenerbahçe kural hatası itirazını resmileştirdi

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Fenerbahçe’nin Alanyaspor’a 3-1 mağlup olduğu maçın yankıları sürüyor.

Fenerbahçe yönetimi maç içerisindekural hatası yaşandığını ileri sürdü ve konuyla ilgili gerekli çalışmalarını sonlandırdı.

Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerini de dosyaya katarak gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli huhuki işlemleri de tamamlayarak TFF’ye itiraz başvurusu yaptı.