Göztepe-Fenerbahçe maçındaki hakem kararları maçın ardından hala konuşulmaya devam ediyor. Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün kaçırdığı penaltı, ihlal nedeniyle tekrar edilmiş ve ikinci vuruş gol olmuştu. Hakem Abdülkadir Bitigen de golü geçerli saymıştı.

Ancak, Fenerbahçe ikinci vuruşta da ihlal olduğunu iddia ederek maçta kural hatası yapıldığını iddia ediyor.

Bu sebeple sarı lacivertli takım, futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB'a (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) başvurmaya hazırlanıyor.





IFAB'a göre...

IFAB kural kitabında bu ve benzer pozisyonlar için, "Penaltı sırasında hem kaleci hem de penaltıyı atan oyuncu kural ihlali yaparsa ve penaltı gol olursa; gol iptal edilir, golü atan oyuncuya ihtar verilir ve rakip takım lehine endirekt serbest vuruş verilir" kuralı belirlenmiş.