Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu transfer etti

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'yu transfer ettiğini duyurdu

02 Eylül 2019, Pazartesi 19:38 Son Güncelleme:
A A
Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu transfer etti

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'yu 4 yıllığına transfer ettiğini duyurdu. 

Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique Marsilya Kulübüne transfer bedeli olarak 6 milyon avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...