Fenerbahçe maçından notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası´nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçın 11´ine göre 6 değişiklik yaptı. Erol Bulut, "Harun Tekin, Lemos, Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Cisse ve Ferdi´nin yerine; Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Mesut Özil, Valencia ve Osayi-Samuel görev verdi. Bulut, Fatih Karagümrük maçına şu 11´le çıktı: "Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi-Samuel, Mesut, Thiam"

Fenerbahçe 6 eksik

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Pelkas, Gustavo ve Novak ile ameliyat edilen Diego Perotti´nin yanı sıra kart cezası bulunan Lemos karşılaşmada görev alamadı.

Mesut Özil 11'de

Fenerbahçe´de Mesut Özil, Fatih Karagümrük maçına 11´de başladı. Fatih Karagümrük ile mücadele eden Fenerbahçe´de Mesut Özil takıma dahil olduğundan bu yana ilk kez 11´de görevlendirildi. Teknik direktör Erol Bulut´un ligde Hatayspor ve Galatasaray ile ZTK´da Başakşehir ile oynanan maçlarda yedek soyundurduğu Mesut Özil, Karagümrük maçında ilk 11´de yer aldı.

Yedekler arasındalar

Sarı-lacivertli ekibin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, Karagümrük maçında yedekler arasında yer aldı. Süper Lig´in 20´nci haftasında Sivasspor ile oynanan maçta sakatlık yaşayan ve MR sonucunda adalesinde yırtık tespit edilen Tisserand, Karagümrük maçında yedek soyundu. Sakatlığı sona eren ve hafta içi yapılan idmanlarda yer alan Tisserand, Karagümrük maçı ile formasına kavuştu. Öte yandan sarı-lacivertli ekibin Tanzanyalı golcü oyuncusu Samatta da yedek soyundu.

Kemal Ademi eski takımına karşı

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can ise Fenerbahçe maçına, "Aykut, Koray, Champi, Roco, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Ndao, Ademi" ile çıktı. Fenerbahçe´nin devre arasında Fatih Karagümrük´e kiraladığı Kemal Ademi, eski takımına karşı sahaya çıktı. Ademi karşılaşma öncesi eski takım arkadaşları ve teknik heyetle hasret giderdi.





DHA