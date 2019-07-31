Fenerbahçe, Mathias Zanka ile anlaştı
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka ile anlaşma sağladı
2019-20 sezonuna alternatifli bir kadroyla girmek isteyen sarı lacivertlilerde en büyük eksik stoper mevkisi olarak görülüyor.
Stoperde ilk 11'de oynayacak 2 oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Danimarka milli takımından Kjaer'in partneri Mathias Zanka ile anlaşma sağladı.
Kulübü Huddersfield ile de görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe'nin transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.
Huddersfield formasıyla Premier Lig'de toplam 62 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.