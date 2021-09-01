Futbol Fenerbahçe Mauricio Lemos'u da Belçika'ya kiraladı

Fenerbahçe Mauricio Lemos'u da Belçika'ya kiraladı

Futbol

Fenerbahçe Mauricio Lemos'u da Belçika'ya kiraladı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Mauricio Lemos, Germinal Beerschot'a kiralandı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 11:46 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Zanka ve Samatta'nın ardından Lemos ile de yolları ayırdı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika'nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz" denildi.

Böylece Fenerbahçe'nin istenmeyen adamlarının tamamı Belçika'ya gönderildi. Belçika, bu yaz döneminde Fenerbahçe'nin adeta can kurtaranı oldu.

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