Fenerbahçe Zanka ve Samatta'nın ardından Lemos ile de yolları ayırdı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika'nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz" denildi.

Böylece Fenerbahçe'nin istenmeyen adamlarının tamamı Belçika'ya gönderildi. Belçika, bu yaz döneminde Fenerbahçe'nin adeta can kurtaranı oldu.