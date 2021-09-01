Fenerbahçe Mauricio Lemos'u da Belçika'ya kiraladı
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Mauricio Lemos, Germinal Beerschot'a kiralandı.
01 Eylül 2021, Çarşamba 11:46 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Zanka ve Samatta'nın ardından Lemos ile de yolları ayırdı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika'nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz" denildi.
Böylece Fenerbahçe'nin istenmeyen adamlarının tamamı Belçika'ya gönderildi. Belçika, bu yaz döneminde Fenerbahçe'nin adeta can kurtaranı oldu.
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