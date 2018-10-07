MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe 0 - 0 Medipol Başakşehir

90.DK: Hakem son düdüğü çaldı

82.DK: Medipol Başakşehir Elia'yla topu ağlara gönderdi ama bayrak havada ofsayt

71.DK: Mehmet Topal'ın pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Mauricio Isla, altıpasa doğru Elif Elmas'a topu çıkarıyor. Elif Elmas'ın vuruşunda top Gael Clichy'den geri dönüyor. Elif Elmas, bir kez daha dönerek vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor ve Fenerbahçe net bir fırsattan yararlanamıyor.

63.DK: Medipol Başakşehir, Edin Visca ile sağ kanattan köşe vuruşu kullanıyor. Visca'nın ortasında Mahmut Tekdemir ön direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta çıkıyor.

60.DK: Yassine Benzia'nın şutu öncesi Alexandu Epureanu'nun Jailson'a kayarak yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık oyunu avantaja bırakıyor. Atak sona erdikten sonra ise sarı kartını Alexandu Epureanu'ya gösteriyor.

57.DK: Edin Visca'nın pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan Eljero Elia, bekletmeden sağ ayağının içiyle vuruşunu yapıyor. Kaleci Harun Tekin'i geçen top az farkla yandan auta çıkıyor.

48.DK: Köşe bayrağına yakın bir noktadan Mauricio Isla, sağ kanattan ortasını yapıyor. Elif Elmas, ceza alanı içinden kafa vuruşunu yapıyor ancak top az farkla yandan auta çıkıyor.

İlk yarı sona erdi

43.DK: Fenerbahçe, net bir fırsattan yararlanamıyor. Ceza alanı hemen içinden Islam Slimani, sağ ayağıyla yerden vuruşunu yapıyor. Kaleci Mert Günok sağına giden topu uzanarak çelmeyi başarıyor. Pozisyonu çok iyi takip eden Elif Elmas, altıpasın solundan şutunu çekiyor ancak kaleci Mert Günok bir kez daha başarılı ve gole izin vermiyor.

38.DK: Medipol Başakşehir Mossoro'yla gole çok yaklaştı. Kullanılan kornerde kimse topa dokunamadı ve boşta kalan topa Mossoro gelişine vurdu. Top az farkla dışarıda.

34.DK: Diego Reyes, Mahmut Tekdemir'e yaptığı sert müdahale sonrasında maçta ilk sarı kartı gören isim oluyor.

30.DK: Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla topla buluşan Islam Slimani, İrfan Can Kahveci'den sıyrıldıktan sonra ceza alanı hemen dışı sol çaprazdan şutunu çekiyor ancak top az farkla üstten auta çıkıyor.

16.DK: Bu kez Medipol Başakşehir etkili geliyor. Edin Visca'nın pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci, sol ayağıyla vuruşunu yapıyor. Savunmada Diego Reyes'ten seken top az farkla kale direğinin yanından kornere çıkıyor.

15.DK: Fenerbahçe Ayew'le mutlak gol pozisyonundan yararlanamıyor

14.DK: Başakşehir sol kanattan etkili geldi. Mahmut'un ceza sahasından açtığı ortada Harun tam zamanında çıktı ve topun sahibi oldu.

10.DK: İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında arka direkte Stefano Napoleoni'nin önünden geçen top auta çıkıyor.

5.DK: Maçın ilk dakikalarında her iki takım da topa sahip olmak için büyük efor sarf ediyor.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Reyes, Jailson, Eljif, Ayew, Frey, Slimani

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor

'ŞU AN SADECE MAÇA KONSANTRE OLMAK İSTİYORUM'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu: Bu akşam oynayacağımız takım perşembe günü oynayacağımız takımdan çok farklı. Yıllardır birlikte oynayan iyi pas yapıyorlar.

Yine taraftarlarımıza göstermemiz gerekiyor. Her şeyi onlar için yaptığımızı göstermeliyiz. Hem takım hem de taraftar için kazanmalıyız. Kadro dışı kalan oyuncularımız hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an sadece maça konsantre olmak istiyorum.

'HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Fenerbahçe bu ligin en önemli aktörlerinden bir tanesi. Almanya'da Bayern, Dortmund nasılsa Fenerbahçe de bizim ligimiz için öyledir.

Geri dönüş refleksleri olan bir takım. Son 1.5 maçtır karşılamada savunmada beşli hücumda üçlü oynuyorlar. Biz her detayı düşünerek iki sisteme karşı da hazırlıklarımızı yaptık.

KARŞILAŞMA SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Ligde son olarak Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı mağlup ederek moral bulmuştu.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 14. sırada giriyor.

Bu sezon henüz üst üste 2 maç kazanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir'in ise karşılaşma öncesinde 14 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde Tolga Ciğerci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde süresiz kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar da önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR CEPHESİ

Ligdeki ilk 7 maçında 14 puan toplayan Medipol Başakşehir, son iki karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı. Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa'ya yenildi. İstanbul ekibi, sırasıyla Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldıktan sonra ise Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı.

İlk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Fenerbahçe ise 7 puana sahip. Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen kaptan Emre Belözoğlu, Stefano Napoleoni ve Eljero Elia'nın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem ise Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

21. RANDEVU

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 21. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 20 maçta Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 28 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi. Geçen sezonun 4. haftasında Kadıköy'de Medipol Başakşehir sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, ikinci yarıda 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.