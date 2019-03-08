Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın rakip sahada Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

08 Mart 2019, Cuma 23:20 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından, top kapma ile pas çalışması yaptığı bildirildi.

Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin antrenman sonrası tesislerde kampa girdiği aktarıldı.

AA

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