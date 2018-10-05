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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında, 7 Ekim Pazar günü Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

05 Ekim 2018, Cuma 14:14
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Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30'da başladı. Dün akşamki Spartak Trnava maçının ilk 11'inde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmalarla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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