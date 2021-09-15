Fenerbahçe Mert Hakan - Arda Turan görüşmesini yalanladı

Fotomaç ve Takvim'in haberinde Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray kaptanı Arda Turan'la görüşüp "Çok mutsuzum, beni kurtar Abi. İrfan Can da, ben de Vitor Pereira ile anlaşamıyoruz" dediği iddia edilmişti.

Bu iddia karşısında Fenerbahçe'den ve Mert Hakan'ın menajerinden cevap geldi.

Fenerbahçe'nin resmi açıklaması şöyle:

"Bugün Takvim ve Fotomaç adlı gazetelerde yer alan ‘Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş’ın, Galatasaray Kulübü futbolcusu Arda Turan’la buluşup dertleştiği, çok mutsuzum, …’ dediği iddia edilen haber “maksatlı bir yalandır.”

Haberde iddia edilen görüşmenin içeriğine dair yalanlar bir yana bu şekilde bir buluşma kesinlikle gerçekleşmemiştir.

Takvim ve Fotomaç adlı gazeteler, bu haberle tamamen masa başında yazılmış hayali bir görüşmenin içeriğini yine hayalleri ile süsleyerek, gazetecilik etiğinden ne kadar uzak bir yaklaşımda olduklarını gözler önüne sermiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak söz konusu mecraların haberinin dikkate alınmamasını ve bu yaklaşıma dair yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan ise Milliyet Skorer'e konuştu ve şunları söyledi:

Mert Hakan'ın Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir niyeti yok. Sezon başı talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sakatlıktan döndü, hocasının vereceği forma şansını bekliyor.Yarın Avrupa Ligi'den hem kulüp hem de ülke adına çok önemli bir maça çıkacaklar. Fenerbahçe bu sezon 3 kulvarda da iddialı bir kadro kurdu. Şampiyonluk yolunda takıma elinden gelenin en iyisini yapmak için tüm gücüyle çalışıyor. Biliyorsunuz ara transfer döneminde de Mert Hakan'a Avrupa'dan transfer teklif geldi. Ancak ne kulüp Mert'i bırakmak istiyor ne de Mert'in ayrılmak gibi bir fikri var. Mert Hakan, Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşamak istiyor.