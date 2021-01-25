Futbol Fenerbahçe Mesut Özil'in sözleşme detaylarını açıkladı

Fenerbahçe Mesut Özil'in sözleşme detaylarını açıkladı

Futbol

Fenerbahçe Mesut Özil'in sözleşme detaylarını açıkladı

Dünya yıldızı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından en çok konuşulan konu, oyuncunun alacağı ücretti. Fenerbahçe KAP'a yaptığı açıklamada bu konuya açıklık getirdi. İşte Özil'e ve Arsenal'e ödenecek ücretler.

25 Ocak 2021, Pazartesi 17:48 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, yeni transferi Mesut Özil'in sözleşme detaylarını açıkladı. KAP'a yapılan bildiriye göre Fenerbahçe, Arsenal'a bonservis bedeli ödemeyecek, sportif başarıya göre azami olarak 1 milyon 750 bin Euro ödeme yapılacak. Mesut Özil'e ise bu sezonun ikinci yarısı için ödeme yapılmayacak, sonraki 3 sezonda toplam 9 milyon Euro ve 500 bin Euro imza parası ödenecek.

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Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 

Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.

Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

Spor Arena

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