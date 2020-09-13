Futbol Fenerbahçe Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı

Fenerbahçe Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı

Futbol

Fenerbahçe Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı

Fenerbahçe, Sloven futbolcusu Miha Zajc'ı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına İtalya'nın Genoa ekibine kiraladı.

13 Eylül 2020, Pazar 19:27 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." denildi.

Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli formayı giydiği 17 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı.

AA


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