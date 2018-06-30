Fenerbahçe Mina için Rusya'da!
Fenerbahçe'de listenin ilk sırasındaki Yerry Mina için önemli bir adım atıldı. Fenerbahçeli yetkililerin özel uçakla Moskova'ya gittiği öğrenildi
Stoper transferi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de listenin ilk sırasındaki Yerry Mina için önemli bir adım atıldı.
KİRALANMASI BEKLENİYOR
beIN Sports'un haberine göre; 2018 Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla sergilediği performansla parlayan
Yerry Mina ile temasta bulunmak için Fenerbahçeli yetkililerin özel uçakla Moskova'ya gittiği öğrenildi.
3 Temmuz'da son 16 turu'nda İngiltere ile karşılaşacak Güney Amerika ekibinin kampında yer alan 23 yaşındaki stoperin, bu yaz Barcelona tarafından kiraya verilmesi bekleniyor.