Fenerbahçe Moses'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

23 Ocak 2020, Perşembe 18:36 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Moses'in sözleşmesini feshetti

Geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibi Inter ile anlaşan ve resmi sözleşme imzalamak için İtalya'ya giden Victor Moses, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı. Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses, Sarı-Lacivertliler'de kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı. 1,5 yıllığına kiralanan Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, Sarı Lacivertli formayla siftahını Göztepe'yi 2-0 yendiği maçta yapmıştı.

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