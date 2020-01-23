Geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibi Inter ile anlaşan ve resmi sözleşme imzalamak için İtalya'ya giden Victor Moses, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı. Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses, Sarı-Lacivertliler'de kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı. 1,5 yıllığına kiralanan Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, Sarı Lacivertli formayla siftahını Göztepe'yi 2-0 yendiği maçta yapmıştı.