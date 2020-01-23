Fenerbahçe Moses'in sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibi Inter ile anlaşan ve resmi sözleşme imzalamak için İtalya'ya giden Victor Moses, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı. Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses, Sarı-Lacivertliler'de kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı. 1,5 yıllığına kiralanan Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, Sarı Lacivertli formayla siftahını Göztepe'yi 2-0 yendiği maçta yapmıştı.