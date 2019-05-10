Fenerbahçe Nazım Sangare ve Vedat Muriç için anlaşma sağladı!

Yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’un golcüsü Vedat Muriç ile Antalyaspor’da forma giyen Nazım Sangare ile prensipte anlaştı. Bu sezon 32 maçta 14 gol kaydederek yeşil-mavililere büyük katkı sağlayan Kosovalı forvet Vedat Muriç için Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor Kulübü ile resmi olarak temasa geçtiği öğrenildi.

İki kulüp arasında anlaşmanın büyük oranda sağlandığı ve golcü futbolcunun yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceği belirtildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak Sarı-Lacivertliler sağ beki de yurt içinde buldu. Fenerbahçe, Antalyaspor’da forma giyen Nazım Sangare ile de anlaştı.

Sarı-Lacivertliler, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyu uygun bir bedelle kadroya katmayı planlıyor. Annesi Türk babası Gineli oyan Sangare kadroda alternatif isim olarak düşünülüyor.