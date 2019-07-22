2019-20 sezonundan itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde geçerli olacak öğrenci tribünü kombine kartlarının satışı başladı. Peki, Fenerbahçe öğrenci kombine fiyatları ne kadar? İşte öğrenci tribünü başvuru şartları…

Öğrenci Tribünü kombine kartlarının satışı için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi kombine merkezinde bir gün öncesinden sıraya giren Fenerbahçeli öğrenciler kombine başvurusunda bulundu.

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ’NDE YER ALMAK İÇİN KATILIM KOŞULLARI

-1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğan Fenerbahçeliler, öğrenci tribününde yer alabilecek.

-Öğrenci tribünü için satışa çıkacak olan kombine kartları, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında yer alan Kombine Satış Merkezinden satılacak. Online satış yapılmayacak.

-22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren %50 indirimle 700 TL’den satışa çıkacak olan öğrenci tribünü kombine kartları için taraftar kart sahibi olma zorunluluğu bulunuyor.

-Fenerbahçe logolu Passolig kart ve Fenerbahçe Taraftar Kart sahibi olunması zorunludur. Kişi başı 1 (bir) bilet satılacaktır.

-Öğrenci Tribünü kombine kartları yalnızca bu sezon için geçerli olup, bir sonraki sezon için yenileme işlemi yapılmayacak.

-Öğrenci Tribünü kombineleri sadece Alt Tribün I-J-K-L-M bloklarını kapsayacak.

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜNDE YER ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. e-Devlet üzerinden çıkarılmış öğrenci olduğuna dair belge veya bağlı olduğu okuldan alınmış öğrenci belgesi.

2. Üzerinde TC kimlik numarasının yer aldığı kimlik belgesi.