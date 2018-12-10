THY EuroLeague'de ilk sırada yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, İtalyan ekip Olimpia Milano ile karşı karşıya geliyor. Kendi seyircisi önünde bir galibiyet almak isteyen Sarı-Lacivertli kulüp camiaya da moral aşılamak istiyor. Taraflı tarafsız birçok basketsever ise "Fenerbahçe Olimpia Milano basket maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu soruyor.

FENERBAHÇE OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Olimpia Milano maçı 13 Aralık Perşembe akşamı saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma Ülker Sports Arena'da oynanacak.

"OBRADOVİC'İ İSTİYORLAR"

Fenerbahçe'nin kulüp televizyonunda program yapan basketbol yorumcusu Murat Murathanoğlu flaş bir iddia ortaya attı.

Murathanoğlu, "Fenerbahçe taraftarı biraz uyanık olmalı, Obra boş tribünü hak eden biri değil. Juventus da büyük bir basketbol takımı kuracak ve EuroLeague’in en büyük adaylarından biri olacak gibi ve koç olarak Obradovic’i istiyorlar. Umarım mesaj gitmiştir" şeklinde konuştu.

Obradovic isyan etmişti!

Sarı-Lacivertli takımın koçu Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Pınar Karşıyaka’yı 80-72 yendikleri maç sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim oyuncularım dolu salonda oynamayı hak ediyorlar. EuroLeague'de taraftar ortalamasında 9. sıradayız. Taraftarımız mesaj mı vermek istiyor? Oyuncularım 7-8 bin kişiye oynamayı değil tamamen dolu bir salonda oynamayı hak ediyorlar."