Fenerbahçe- Olympiakos maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D grubu ikinci maçında Olympiakos’u konuk ediyor.
30 Eylül 2021, Perşembe 20:09 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM
Fenerbahçe 0 - Olympiakos 3
GOL! 62' - 68 'G. Masouras
59' Sol çaprazdan Mert Hakan'ın arka direğe havalandırdığı topu Valencia indirdi. Ama top yandan auta gitti.
50' Lala'nın ceza sahasına doğru uzun gönderdiği topu Min-Jae Kim karşıladı.
İlk yarının son düdüğü çaldı. İlk 45 dakikayı Olympiakos 1-0 önde tamamladı.
30' Valencia'nın sol kanattan ortasında Olympiakos savunması topu uzaklaştırdı.
19' Sağ çaprazdan Mert Hakan'ın ortasında Bouchalakis topu karşıladı.
13' Sol kanattan Valencia'nın arka direğe doğru yaptığı ortada top kaleci Vaclik'te kaldı.
8'Sağ kanatta hareketlenen Ba'nın ortasında top direkt olarak auta gitti.
Fenerbahçe 0 - Olympiakos 1
GOL! 6' Tiquinho Soares
1.dk: Maç başladı. Başarılar Fenerbahçe.
Maçın ilk 11'leri:
Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia
Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares
19.45'te başlayan karşılaşma Exxen'den yayınlanıyor.