Süper Lig 8. hafta maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşılaşacak. 3 gün önce kendi sahasında Olympiakos'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, birkaç gün aradan sonra yine taraftarının karşısına çıkacak. Vitor Pereira ve öğrencileri, taraftara karşı özür mahiyetinde bir galibiyet almak istiyor.

Maçın hakemi Attila Karaoğlan, VAR hakemi ise Fırat Aydınus. İki takımın muhtemel 11'leri şöyle:

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Muhammed, Zajc, Gustavo, Ferdi, Valencia, Pelkas, Berisha

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren, Sadik, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Umut