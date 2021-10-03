Fenerbahçe Olympiakos yarasını liderlikle sarmaya çalışacak: İşte muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Süper Lig maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak maçta sarı lacivertlilerin hedefi mutlak galibiyet. Fenerbahçe, Olympiakos maçının üzüntüsünü liderliği yeniden alarak atmak istiyor.
03 Ekim 2021, Pazar 12:58 Son Güncelleme:
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Süper Lig 8. hafta maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşılaşacak. 3 gün önce kendi sahasında Olympiakos'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, birkaç gün aradan sonra yine taraftarının karşısına çıkacak. Vitor Pereira ve öğrencileri, taraftara karşı özür mahiyetinde bir galibiyet almak istiyor.
Maçın hakemi Attila Karaoğlan, VAR hakemi ise Fırat Aydınus. İki takımın muhtemel 11'leri şöyle:
Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Muhammed, Zajc, Gustavo, Ferdi, Valencia, Pelkas, Berisha
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren, Sadik, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Umut
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